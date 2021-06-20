МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Два шедевра европейской живописи, созданные 350 лет назад, были обнаружены в Германии в мусорном баке, пишет The Guardian.

Позже искусствовед подтвердил, что обе картины являются оригиналами: Автоюрист дал совет, как избежать автомобильного хамства

портрет мальчика кисти нидерландца Самуэля ван Хогстратэна

автопортрет живописца Петро Беллотти

Мужчина принес два полотна в офис полиции в городе Кельн. Он обнаружил эти художественные произведения в мусорном ящике на автомагистрали А7 в Баварии, федеральной земле, являющейся частью ФРГ, которая находится на юге страны, рассказало издание.



Немецкая полиция обратилась к гражданам ФРГ за информацией о возможном происхождении неожиданной находки.



Обе картины несомненно пополнят коллекцию европейского культурного наследия, считает издание. Период творчества Хогстратэна датируется 1650-1670 годами, а Беллотти создал свои главные шедевры в 1660-1680 годах.