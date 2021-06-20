2021-06-20T04:47:00+03:00
2021-06-20T05:09:02+03:00
2021-06-20T04:47:00+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210620/833980808.html
Бесценные шедевры нашли на автомагистрали, сообщили СМИ
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Два шедевра европейской живописи, созданные 350 лет назад, были обнаружены в Германии в мусорном баке, пишет The Guardian. Позже искусствовед подтвердил, что обе картины являются... ПРАЙМ, 20.06.2021
живопись, германия, искусство, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83398/07/833980767.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83398/07/833980767.jpg
https://1prime.ru/images/83398/07/833980766.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83398/07/833980766.jpg
https://1prime.ru/images/83398/07/833980754.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83398/07/833980754.jpg
https://1prime.ru/transport/20210619/833976629.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Два шедевра европейской живописи, созданные 350 лет назад, были обнаружены в Германии в мусорном баке, пишет The Guardian.
Позже искусствовед подтвердил, что обе картины являются оригиналами:
- портрет мальчика кисти нидерландца Самуэля ван Хогстратэна
- автопортрет живописца Петро Беллотти
Мужчина принес два полотна в офис полиции в городе Кельн. Он обнаружил эти художественные произведения в мусорном ящике на автомагистрали А7 в Баварии, федеральной земле, являющейся частью ФРГ, которая находится на юге страны, рассказало издание.
Немецкая полиция обратилась к гражданам ФРГ за информацией о возможном происхождении неожиданной находки.
Обе картины несомненно пополнят коллекцию европейского культурного наследия, считает издание. Период творчества Хогстратэна датируется 1650-1670 годами, а Беллотти создал свои главные шедевры в 1660-1680 годах.