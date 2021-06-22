МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В России вполне реально сменить старый смартфон на новую модель и при этом не потратить слишком много денег, заявил в беседе с радиостанцией Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона

По его словам, есть несколько способов сэкономить при покупке смартфонов и другой электроники.

Самый простой: найти выгодную цену. В этом случае стоит сравнивать и отслеживать цены на разных площадках, отмечает Муртазин.

"Цены в однотипных магазинах могут отличаться. Это не только отличие цен между официально поставленной и "серой" техникой, это различные скидки, акции, которые идут постоянно у разных компаний. Можно найти выгодное предложение и при цене смартфона, например, в 50 тысяч рублей легко сэкономить 5-7 тысяч рублей", — пояснил он.

Другой способ существенно сократить расходы — отдать старый аппарат в trade-in (программа обмена старых устройств на скидку при покупке нового). Это будет выгоднее, чем просто продать старый гаджет. Google упростит поиск потерянных смартфонов

"Если вы сдаете аппарат, как правило, вам дают за него какие-то деньги, это позволяет снизить стоимость покупки. Trade-in — схема более выгодная, чем продавать смартфон на сайте объявлений: если вы берете одну из моделей, которые для производителей являются ключевыми, вам в trade-in дают дополнительный дисконт, то есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете ее продать. При покупке флагмана, например, дают 10-15 тысяч дополнительной скидки. Эти деньги никак не перекрыть обычной продажей с рук", — добавил специалист.

Третий способ — не совсем скидка на покупку, но тоже возможность сэкономить. Это взять смартфон по подписке. В таком случае у пользователя всегда будет актуальный гаджет, хотя он и не будет в собственности.

"Это своего рода лизинг, когда нет никаких особых скидок, но вы можете выплачивать небольшие доли общей стоимости, пользоваться смартфоном и через год, не выплатив полную стоимость, его сменить. Это выгодно, когда вы берете дорогие смартфоны, флагманы, и не хотите платить полную цену, но хотите пользоваться последней моделью. До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаете гаджет, берете новую модель. Получается, у вас всегда актуальный, самый последний смартфон", — добавил он.

Специалист подытожил: также можно купить смартфон в рассрочку под 0%. Это позволит не вносить сразу всю сумму, а выплачивать ее поэтапно небольшими траншами. Через год или два года смартфон станет вашим, при этом ежемесячные расходы на его приобретение не будут слишком большими.