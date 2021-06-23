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https://1prime.ru/consumer_markets/20210623/834007935.html
Бумажной книге предрекли удорожание вдвое к 2025 году
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Специалисты Российского книжного союза (РКС) предрекают бумажной книге двукратное удорожание к 2025 году. Как пишет газета "Известия", из-за этого "бумага" проиграет борьбу с... ПРАЙМ, 23.06.2021
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Специалисты Российского книжного союза (РКС) предрекают бумажной книге двукратное удорожание к 2025 году. Как пишет газета "Известия", из-за этого "бумага" проиграет борьбу с электронными и аудио-конкурентами.
Отмечается также. что с 2019 года падение продаж продаж бумажных книг составляет от 10% до 35% в год в зависимости от издательства.
В то же время доля продаж электронных и аудиокниг выросла до 40%.
По мнению экспертов, цифровая книга еще сильнее ударит по художественной литературе, чьи тиражи будут падать, а стоимость — расти.
Всероссийский книжный рейтинг указывает: продажи падают в деньгах — на 12%, в экземплярах — на 17%.