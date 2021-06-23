МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Специалисты Российского книжного союза (РКС) предрекают бумажной книге двукратное удорожание к 2025 году. Как пишет газета "Известия", из-за этого "бумага" проиграет борьбу с электронными и аудио-конкурентами. В России задумали поднять цены на сладкие напитки

Отмечается также. что с 2019 года падение продаж продаж бумажных книг составляет от 10% до 35% в год в зависимости от издательства.

В то же время доля продаж электронных и аудиокниг выросла до 40%.

По мнению экспертов, цифровая книга еще сильнее ударит по художественной литературе, чьи тиражи будут падать, а стоимость — расти.

Всероссийский книжный рейтинг указывает: продажи падают в деньгах — на 12%, в экземплярах — на 17%.