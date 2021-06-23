2021-06-23T10:21:00+03:00
2021-06-23T10:31:13+03:00
2021-06-23T10:21:00+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210623/834008294.html
В России задумали поднять цены на сладкие напитки
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Розничные цены на сладкие напитке в России могут вырасти, пишет газета "Ведомости". Российское правительство рассматривает возможность введения акцизов на сладкие напитки. Это... ПРАЙМ, 23.06.2021
потребительские товары, цены, рост цен, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83228/30/832283025.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/30/832283025.jpg
https://1prime.ru/images/83228/30/832283024.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/30/832283024.jpg
https://1prime.ru/images/83228/30/832283023.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/30/832283023.jpg
https://1prime.ru/banks/20210623/834007202.html
https://1prime.ru/transport/20210623/834008139.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Розничные цены на сладкие напитке в России могут вырасти, пишет газета "Ведомости".
Российское правительство рассматривает возможность введения акцизов на сладкие напитки. Это приведет к росту цен на них.
Издание со ссылкой на двух человек, участвовавших в обсуждении, и представителей Минсельхоза и Минфина пишет, что проект об отнесении сахаросодержащих напитков к подакцизным обсуждали на совещании у первого замруководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко.
Рассматривались два варианта: акциз на напиток в зависимости от его стоимости и в зависимости от содержания сахара.
Заинтересованным ведомствам было поручено проработать это предложение.
Авторы инициативы считают, что сборы от акциза могут составить 10-20 миллиардов рублей в год. Что касается целей сбора, то здесь мнения участников совещания разделились:
- один утверждает, что основная цель введения акцизов заключается именно в повышении цен напитков на полках магазинов и в сокращении их потребления ради здоровья населения.
- другой говорит о пополнении казны.