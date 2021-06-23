МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Розничные цены на сладкие напитке в России могут вырасти, пишет газета "Ведомости". "Мир" анонсировала дату подключения своих карт к Google Pay

Российское правительство рассматривает возможность введения акцизов на сладкие напитки. Это приведет к росту цен на них.

Издание со ссылкой на двух человек, участвовавших в обсуждении, и представителей Минсельхоза и Минфина пишет, что проект об отнесении сахаросодержащих напитков к подакцизным обсуждали на совещании у первого замруководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

Рассматривались два варианта: акциз на напиток в зависимости от его стоимости и в зависимости от содержания сахара. Стоимость морских перевозок выросла в разы из-за транспортного коллапса

Заинтересованным ведомствам было поручено проработать это предложение.

Авторы инициативы считают, что сборы от акциза могут составить 10-20 миллиардов рублей в год. Что касается целей сбора, то здесь мнения участников совещания разделились: