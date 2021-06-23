МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Жители столицы перед наступлением аномальной жары в центральной части России, в прошедшие пятницу и выходные купили в 3 раза больше солнцезащитного спрея, чем в выходные неделей ранее, сообщили РИА Новости в одном из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda. Аномальная жара вынудила россиян тратить больше электричества

"Наступление жаркой погоды побудило жителей столицы закупиться летней одеждой и косметикой для защиты от солнца. Продажи солнцезащитного спрея выросли сразу в 3 раза, а крема — в 2,5 раза. В категории одежды больше всего увеличились траты на шорты — в 2,5 раза", — говорится в сообщении.

Спрос на сандали и сарафаны среди москвичей на площадке при этом вырос в 2,4 раза, а на велосипедки — в 2,3 раза. Кроме того, москвичи активно покупали летние головные уборы — спрос на шляпы увеличился в 2,5 раза, а на кепки и панамы — в 2 раза.

"Такой интерес к летним товарам может быть связан и с активной фазой сезона отпусков. Это подтверждается существенным ростом трат на пляжную одежду. Например, на купальники москвички потратили в 1,7 раза больше, чем в предыдущие выходные. Выросли расходы на пляжные платья (в 2,2 раза) и сланцы (в 1,6 раза)", — добавили в сообщении.

Lamoda также отметила рост расходов на чемоданы в Москве в 1,8 раза. Ритейлер в том числе рассказал, что по цветовым предпочтениям в прошедшие выходные москвички чаще всего выбирали черные купальники и платья и белые сарафаны, а мужчины предпочитали черные плавки.