Специалисты прогнозируют исчезновение платиковой упаковки для яиц
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Картонная упаковка для яиц может полностью заменить необрабатываемую пластиковую в течение двух лет, возможности для этого в стране есть, сообщили РИА Новости в Российской экологическом операторе (РЭО).
Ранее РЭО опубликовал список из 28 товаров, которые будут запрещены в ближайшее время из-за крайней сложности их переработки. В этот список попала и упаковка для яиц из вспененного полистирола. В РЭО полагают, что пластиковую упаковку можно заменить картонной.
"Два года", — ответили в пресс-службе РЭО на уточняющий вопрос РИА Новости о сроках полной замены полистирола на картон.
Как уточняют в РЭО, под запрещение может также попасть и упаковка для перепелиных яиц из ПЭТ-пластика. Ее также могут заменить на упаковку из пульпекартона. 100% упаковки для яиц из пульперкартона производится из макулатуры. Количество циклов переработки пульперкартона может доходить до 30 раз.
"Уже сейчас доля упаковки из пульперкартона в России составляет около 70%. Остальное приходится прежде всего на упаковку для яиц из вспененного полистирола. Мощностей в России уже достаточно для полного покрытия потребностей внутреннего рынка. Заводы по производству пульперкартона не такие сложные и капиталоемкие, как традиционные бумажные производства, таким образом развитие и создание таких мощностей происходит относительно быстро в случае расширения рынка", — приводятся в сообщении РЭО слова главы компании Дениса Буцаева.
Как отмечается в сообщении, некоторые птицефабрики работают на фасовочных станциях, предназначенных для использования упаковки из вспененного полистирола. Таким птицефабрикам придется менять свои фасовочные станции.
В РЭО уточняют, что в России 95% пульперкартона используют для производства упаковки для яиц, в то время, как в мире у пульперкартона большая доля и в производстве медицинских изделий, промышленной упаковки, упаковки для овощей и фруктов, изделий для сектора общественного питания.
"То есть кроме упаковки для яиц у пульперкартона огромный потенциал в замене всех изделий из вспененного полистирола и прочих изделий из неперерабатываемых видов пластика", — отмечается в сообщении.
РЭО отмечает, что стоимость пластиковой упаковки для яиц пока выше, чем упаковки из картона, но потери при транспортировке больше: пластик — крошится.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210623/834010381.html