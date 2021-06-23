МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Картонная упаковка для яиц может полностью заменить необрабатываемую пластиковую в течение двух лет, возможности для этого в стране есть, сообщили РИА Новости в Российской экологическом операторе (РЭО). Стало известно, какие одноразовые товары хотят запретить в России

Ранее РЭО опубликовал список из 28 товаров, которые будут запрещены в ближайшее время из-за крайней сложности их переработки. В этот список попала и упаковка для яиц из вспененного полистирола. В РЭО полагают, что пластиковую упаковку можно заменить картонной.

"Два года", — ответили в пресс-службе РЭО на уточняющий вопрос РИА Новости о сроках полной замены полистирола на картон.

Как уточняют в РЭО, под запрещение может также попасть и упаковка для перепелиных яиц из ПЭТ-пластика. Ее также могут заменить на упаковку из пульпекартона. 100% упаковки для яиц из пульперкартона производится из макулатуры. Количество циклов переработки пульперкартона может доходить до 30 раз. Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

"Уже сейчас доля упаковки из пульперкартона в России составляет около 70%. Остальное приходится прежде всего на упаковку для яиц из вспененного полистирола. Мощностей в России уже достаточно для полного покрытия потребностей внутреннего рынка. Заводы по производству пульперкартона не такие сложные и капиталоемкие, как традиционные бумажные производства, таким образом развитие и создание таких мощностей происходит относительно быстро в случае расширения рынка", — приводятся в сообщении РЭО слова главы компании Дениса Буцаева.

Как отмечается в сообщении, некоторые птицефабрики работают на фасовочных станциях, предназначенных для использования упаковки из вспененного полистирола. Таким птицефабрикам придется менять свои фасовочные станции.

В РЭО уточняют, что в России 95% пульперкартона используют для производства упаковки для яиц, в то время, как в мире у пульперкартона большая доля и в производстве медицинских изделий, промышленной упаковки, упаковки для овощей и фруктов, изделий для сектора общественного питания.

"То есть кроме упаковки для яиц у пульперкартона огромный потенциал в замене всех изделий из вспененного полистирола и прочих изделий из неперерабатываемых видов пластика", — отмечается в сообщении.

РЭО отмечает, что стоимость пластиковой упаковки для яиц пока выше, чем упаковки из картона, но потери при транспортировке больше: пластик — крошится.