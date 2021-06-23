МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Особенные снеки, экзотические фрукты и итальянские соусы — вот чего не хватает отечественным потребителям, пишет РБК со ссылкой на онлайн-ретейлера "Самокат".

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19% респондентов признались, что хотели бы покупать необычные снеки, шоколадные батончики с мятным вкусом, чипсы со вкусом пиццы или медовую горчицу. 12% опрошенных рассказали, что им нужны итальянские соусы, которых в отечественных магазинах не найти.

4% россиян необходимы мексиканские приправы, европейские сыры и морепродукты.

А каждому четвертому подавай драгонфруты (питахайя), мангостины, рамбутаны и другие экзотические фруктов.

Напомним, что в импортозамещение в стране вложено 2 трлн рублей.