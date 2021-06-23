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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210623/834012183.html
Россияне пожаловались на дефицит иностранных продуктов
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Особенные снеки, экзотические фрукты и итальянские соусы — вот чего не хватает отечественным потребителям, пишет РБК со ссылкой на онлайн-ретейлера "Самокат". Аналитики компании... ПРАЙМ, 23.06.2021
италия, сыр, еда, импортозамещение, новости, бизнес, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Особенные снеки, экзотические фрукты и итальянские соусы — вот чего не хватает отечественным потребителям, пишет РБК со ссылкой на онлайн-ретейлера "Самокат".
Аналитики компании провели опрос и выяснили, какой еды не хватает россиянам в магазинах.
19% респондентов признались, что хотели бы покупать необычные снеки, шоколадные батончики с мятным вкусом, чипсы со вкусом пиццы или медовую горчицу. 12% опрошенных рассказали, что им нужны итальянские соусы, которых в отечественных магазинах не найти.
4% россиян необходимы мексиканские приправы, европейские сыры и морепродукты.
А каждому четвертому подавай драгонфруты (питахайя), мангостины, рамбутаны и другие экзотические фруктов.
Напомним, что в импортозамещение в стране вложено 2 трлн рублей.