МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Москвичи в 30-градусную жару стали чаще покупать кондиционеры, вентиляторы и мороженое, также за прошлую неделю возрос спрос на спортивные товары, сообщает Аналитический центр столицы. Аномальная жара вынудила россиян тратить больше электричества

"Солнечная погода и тридцатиградусная жара, установившаяся в столице в последние недели, не только способствуют росту спроса на кондиционеры и вентиляторы, а также их обслуживание, но и на ряд повседневных потребительских товаров. Так, за прошлую неделю, когда в Москве столбик термометра начал резко подниматься, возрос спрос на спортивные товары, а также на мороженое", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что объемы торговли мороженым и замороженными десертами выросли почти в полтора раза.

"С 14 по 20 июня среднесуточный оборот на 47% превысил показатели прошлой недели, увеличившись с 5,3 до 7,7 миллиона рублей. Также заметно выросла выручка магазинов, торгующих спортивными товарами и оборудованием — на 28% по сравнению с неделей ранее: с 42,2 до 54 миллионов рублей", — подчеркнул генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов. Россияне стали чаще покупать товары для здоровья и снятия стресса

Отмечается, что самую большую выручку в 9,6 миллиона рублей за истекшие две недели магазины мороженого получили в воскресенье 20 июня, и ненамного отстала от него пятница 18 июня, когда выручка составила 8,2 миллиона рублей.

"Такой рост можно объяснить тем, что именно к выходным температура воздуха начала резко подниматься. Уверенному росту спроса на мороженое способствует также и большое число мобильных пунктов продажи этого лакомства, расположенных по всему городу", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Аналитического центра, рост продаж мороженого и спорттоваров закономерен в летнее время, когда горожане больше времени проводят на улице и занятия спортом перемещаются из фитнес-залов на свежий воздух. Кроме того, многие работающие москвичи вернулись к удаленному режиму работы, и это отразилось, в первую очередь, на пассажиропотоке городского транспорта — он снизился на 12%.

"Что касается среднесуточного оборота предприятий товаров и услуг в Москве, то он составил за 14-20 июня 36,1 миллиарда рублей. В сравнении с среднесуточным оборотом за период с начала года этот показатель несколько снизился — на —8,3%", — говорится в сообщении.