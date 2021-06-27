МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Россияне в среднем могут позволить себе потратить на неделю отпуска 36 тысяч рублей, тогда как семь дней идеального отдыха граждане оценивают почти в четыре раза дороже — в 135 тысяч рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось с 19 мая по 21 июня. В общем опросе приняли участие 3 тысячи респондентов, в опросе населения городов-миллионников — 10 тысяч (по 1,5 тысячи респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — из других городов). Респонденты представляют экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 596 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

"На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тысяч рублей, при этом неделю идеального отдыха оценили в 135 тысяч рублей на человека", — говорится в сообщении по итогам исследования.

При этом женщины планируют на отпуск меньше средств, чем мужчины: 32 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно. Мужчинам нужно больше денег и на "идеальный" отпуск: 148 тысяч и 125 тысяч рублей соответственно. А в целом, указывается в сообщении, опрошенные чаще считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом, а не в России.

"Среди населения городов-миллионников самый большой бюджет на неделю отпуска могут позволить себе москвичи (47 тысяч рублей на человека), на втором месте сразу три города: Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург (по 42 тысячи рублей), на третьем — Самара (38 тысяч рублей)", — также указывается в исследовании.

"Самый скромный реальный отпускной бюджет — в Волгограде (28 тысяч рублей на человека на неделю отдыха). Денежные претензии на неделю идеального отпуска выше всего в столице (150 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (148 тысяч рублей) и Красноярске (145 тысяч рублей). Самые скромные же запросы — в Воронеже (110 тысяч рублей)", — добавляет сервис.