МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Многие в этом году вернулись в офисы с "удаленки", и обустройство домашнего уюта стало менее актуальной задачей – средний платёж при покупке "товаров для дома" относительно марта-мая прошлого года снизился на 36%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети о количестве и средней величине платежей с марта по май 2021 года и за аналогичный период 2020 года.

"Средний чек с марта по май 2021 года относительно марта-мая 2020 года в этой категории снизился на 36% и составил 1 493 рубля", — подсчитали авторы исследования.

Пережидая изоляцию в своих квартирах и домах, люди делали более крупные покупки товаров для жилья, предположили аналитики. А вот в текущем году к вопросу таких трат они стали подходить более практично и покупать более недорогие товары.

"К тому же, если в прошлом году купили, к примеру, качественные посуду или ванные принадлежности по высокой цене, то весной 2021 года новой потребности в таких покупках нет, и внимание могло переключиться на более недорогие вещи", — отметили они.