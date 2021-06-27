МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ.QR-коды в Москве появятся не только в самих ресторанах, но и на входах. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на комментарий пресс-службы сервиса "Яндекс. Еда".

Там рассказали о том, что метки помогут простимулировать заказы "на вынос". НСПК подсказала, как вернуть деньги при оплате товара по QR-коду

Этот QR-код можно будет разместить у входа в ресторан. И тогда те, кто не могут попасть внутрь, получат возможность увидеть все меню и сделать заказ навынос. По метке на смартфоне будет отображаться все меню и цены.

Также "Яндекс. Еда" совместно с федерацией рестораторов и отельеров вводит и другие меры поддержки отрасли. Например, всем пользователям за заказы навынос будет начисляться 30-процентный кешбэк баллами "Яндекс. Плюс". Также рестораны получат по 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, кто по совместительству развозит заказы.