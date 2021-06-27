2021-06-27T16:48:48+03:00
2021-06-27T16:48:48+03:00
2021-06-27T16:48:48+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210627/834045092.html
В Москве анонсировали появление нового вида QR-кодов
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
QR-коды в Москве появятся не только в самих ресторанах, но и на входах. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на комментарий пресс-службы сервиса "Яндекс. Еда". Там... ПРАЙМ, 27.06.2021
qr-код, новости, бизнес, потребрынок, общество
https://1prime.ru/images/83223/01/832230162.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/01/832230162.jpg
https://1prime.ru/images/83223/01/832230161.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/01/832230161.jpg
https://1prime.ru/images/83223/01/832230160.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/01/832230160.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210627/834044293.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ.QR-коды в Москве появятся не только в самих ресторанах, но и на входах. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на комментарий пресс-службы сервиса "Яндекс. Еда".
Там рассказали о том, что метки помогут простимулировать заказы "на вынос".
Этот QR-код можно будет разместить у входа в ресторан. И тогда те, кто не могут попасть внутрь, получат возможность увидеть все меню и сделать заказ навынос. По метке на смартфоне будет отображаться все меню и цены.
Также "Яндекс. Еда" совместно с федерацией рестораторов и отельеров вводит и другие меры поддержки отрасли. Например, всем пользователям за заказы навынос будет начисляться 30-процентный кешбэк баллами "Яндекс. Плюс". Также рестораны получат по 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, кто по совместительству развозит заказы.