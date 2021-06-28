2021-06-28T03:17:28+03:00
2021-06-28T03:17:28+03:00
2021-06-28T03:17:28+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210628/834046365.html
Россиян предупреждают о росте цен на хлеб
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские хлебопекари выразили недовольство и опасения по поводу пересматриваемого ГОСТа для отрасли в рамках Евразийского экономического союза, пишет "Коммерсантъ".со ссылкой на... ПРАЙМ, 28.06.2021
новости, экономика, бизнес, потребрынок, общество
https://1prime.ru/images/83241/18/832411821.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83241/18/832411821.jpg
https://1prime.ru/images/83241/18/832411820.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83241/18/832411820.jpg
https://1prime.ru/images/83241/18/832411819.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83241/18/832411819.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20210628/834046308.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российские хлебопекари выразили недовольство и опасения по поводу пересматриваемого ГОСТа для отрасли в рамках Евразийского экономического союза, пишет "Коммерсантъ".со ссылкой на Российский союз пекарей (РСП).
Собеседники газеты в РСП предупредили, что финансовая нагрузка производителей может вырасти на 22 млрд рублей из-за новых правил, а это приведет к росту цен на хлеб и хлебные изделия.
Источники издания объясняет, что не так с новым ГОСТом. В разрабатываемом документе термин "хлебопекарная продукция" широко трактуется как "продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты".
"Однако в Налоговом кодексе РФ такого определения нет", — обращают внимание в РСП. Там всерьез опасаются, что предприятия отрасли могут лишиться льготного НДС в 10%, и это вызовет рост цен на хлеб.