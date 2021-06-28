МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российские хлебопекари выразили недовольство и опасения по поводу пересматриваемого ГОСТа для отрасли в рамках Евразийского экономического союза, пишет "Коммерсантъ".со ссылкой на Российский союз пекарей (РСП).

Экономисты рассказали, когда ждать снижения цен

Источники издания объясняет, что не так с новым ГОСТом. В разрабатываемом документе термин "хлебопекарная продукция" широко трактуется как "продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты".

"Однако в Налоговом кодексе РФ такого определения нет", — обращают внимание в РСП. Там всерьез опасаются, что предприятия отрасли могут лишиться льготного НДС в 10%, и это вызовет рост цен на хлеб.