МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. С 1 июля в Российской Федерации вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Найден способ снижения цен в магазинах

Соответствующее распоряжение разработало правительство страны.

Если гражданин не имеет прав на льготы и субсидии, то оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства ему придется в полном объеме.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на адвоката Олега Сухова, платежи за жилищно-коммунальные услуги россиянину, не имеющему льгот, можно снизить только одним способом.

"Единственный способ снизить сумму в платежке — экономия ресурсов. Иных вариантов просто нет. Поэтому многие собственники снижают затраты с помощью ресурсосберегающих технологий. Например, устанавливают счетчики на газ, тепло и воду", — отметил он.