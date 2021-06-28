2021-06-28T08:53:00+03:00
2021-06-28T08:55:11+03:00
2021-06-28T08:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210628/834047514.html
Назван единственный способ экономить на ЖКХ без льгот
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
С 1 июля в Российской Федерации вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующее распоряжение разработало правительство страны. Если гражданин не имеет прав... ПРАЙМ, 28.06.2021
платежи, жкх, россия, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83302/39/833023945.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83302/39/833023945.jpg
https://1prime.ru/images/83302/39/833023944.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83302/39/833023944.jpg
https://1prime.ru/images/83302/39/833023932.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83302/39/833023932.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20210628/834047487.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. С 1 июля в Российской Федерации вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Соответствующее распоряжение разработало правительство страны.
Если гражданин не имеет прав на льготы и субсидии, то оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства ему придется в полном объеме.
Как пишет "Российская газета" со ссылкой на адвоката Олега Сухова, платежи за жилищно-коммунальные услуги россиянину, не имеющему льгот, можно снизить только одним способом.
"Единственный способ снизить сумму в платежке — экономия ресурсов. Иных вариантов просто нет. Поэтому многие собственники снижают затраты с помощью ресурсосберегающих технологий. Например, устанавливают счетчики на газ, тепло и воду", — отметил он.