2021-06-28T09:17:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210628/834047916.html
Россиянам напомнили о росте цен на сигареты
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С 1 июля в России подорожают сигареты и табачные изделия. Как пишет "Российская газета", минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Помимо этого, из магазинов... ПРАЙМ, 28.06.2021
минимальные розничные цены, сигареты, акцизы, розничная торговля, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. С 1 июля в России подорожают сигареты и табачные изделия. Как пишет "Российская газета", минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля.
Помимо этого, из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак. Речь идет о сигарах, курительном табаке и табаке для кальяна. Власти таким способом пытаются бороться с нелегальной продукцией, отмечает "РГ".
Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты начала действовать в России с 1 апреля 2021 года, но продавцам дали отсрочку до 1 июля реализовать товар, закупленный до установления ЕМРЦ, дешевле.
Под новые правила попали и другие табачные изделия: обязательную маркировку продукции ввели около года назад, но до 1 июля этого года продавцы могли реализовать ранее закупленные немаркированные сигары, курительный табак и табак для кальяна.
ЕМРЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за одну тысячу штук сигарет либо папирос, текущей ставки налога на добавочную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента в 1,4.
В 2021 году акцизы на табак выросли на 20% и составили 2359 рублей за 1 тысячу штук.