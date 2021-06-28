МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. С 1 июля в России подорожают сигареты и табачные изделия. Как пишет "Российская газета", минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Найден способ снижения цен в магазинах

Помимо этого, из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак. Речь идет о сигарах, курительном табаке и табаке для кальяна. Власти таким способом пытаются бороться с нелегальной продукцией, отмечает "РГ".

Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты начала действовать в России с 1 апреля 2021 года, но продавцам дали отсрочку до 1 июля реализовать товар, закупленный до установления ЕМРЦ, дешевле.

Под новые правила попали и другие табачные изделия: обязательную маркировку продукции ввели около года назад, но до 1 июля этого года продавцы могли реализовать ранее закупленные немаркированные сигары, курительный табак и табак для кальяна.

ЕМРЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за одну тысячу штук сигарет либо папирос, текущей ставки налога на добавочную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента в 1,4.

В 2021 году акцизы на табак выросли на 20% и составили 2359 рублей за 1 тысячу штук.