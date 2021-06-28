МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не ожидает существенного роста цен производителей на хлебобулочную продукцию, говорится в сообщении министерства. Населению объяснили, почему в России снова подорожает хлеб

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что проект ГОСТ для хлебопекарной отрасли вызвал критику со стороны участников рынка: они опасаются, что в случае принятия документа лишатся налоговых льгот, что повлияет на рост финансовой нагрузки в целом на 22 миллиарда рублей.

"Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне, и Минсельхоз не ожидает их существенного повышения в дальнейшем. Этому в том числе будут способствовать дополнительные меры господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки, а также действующие механизмы стабилизации стоимости зерновых", — сообщает Минсельхоз.

В ведомстве отметили, что подготовленная Федеральным государственным автономным научным учреждением "Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности" (ФГАНУ НИИХП) первая редакция проекта межгосударственного стандарта (ГОСТ) для предприятий хлебопекарной отрасли будет рассмотрена Минсельхозом при поступлении в установленном порядке.

"Министерство считает целесообразным провести всестороннее обсуждение проекта, в том числе с участием представителей отрасли, а также рассмотреть необходимость соответствующей корректировки налогового законодательства при необходимости", — добавляется в сообщении.