МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые индексы, отражающие рост цен на продукты питания, сейчас находятся на самой высокой планке за последние 10 лет, эта тенденция отражается и на России, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии". Путин рассказал о целях по сдерживанию инфляции

"Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Везде так происходит", — сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о причинах роста цен на продукты.

Президент отметил, что Россия является частью глобальной экономики, поэтому эта общемировая тенденция отражается и на нашей стране. "Причин там много — не буду перечислять: и печать денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест, работающих там и так далее", — добавил он.

Меры регулирования цен на продовольствие, которые применяют российские власти, дают эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров, считает Владимир Путин. Путин оценил ситуацию на российском рынке мяса

"В принципе, меры урегулирования применяются, раз, и они дают свой эффект, но к сожалению не по всем группам товаров, будем дальше работать", — сказал президент в ходе прямой линии, говоря о ценах на продукты.

Российские власти принимают все необходимые меры для сдерживания роста цен на продовольствие в стране, возможно, иногда это бывает несвоевременно, подчеркнул Путин. Он напомнил, что самый большой рост цен на продукты питания в РФ был в прошлом году и в начале этого года. При этом больше всего — на 41% — подорожал сахар, на следующей позиции было подсолнечное масло.

Высокие цены на овощи в магазинах страны связаны с тем, что произведенной продукции в стране в прошлом году не хватило для внутреннего потребления, в текущем году ситуация может измениться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас своей продукции не хватило, в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн, в этом году будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с лихвой", — сказал он.

"Завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, сколько стоит с учетом доставки и так далее", — добавил глава государства.