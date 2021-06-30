МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Китайская компания Kaluga Queen установила новый рекорд Гиннесса, представив самую большую в мире банку черной икры весом 62,9 килограмма, сообщает информационный портал Sina. Путин объяснил, почему морковь стоит дороже бананов

Как отмечается в сообщении, в ходе пресс-конференции в Шанхае компания представила контейнер с черной икрой, выполненный в форме золотого яйца. Вес икры составил 62,9 килограмма. Официальный представитель Книги рекордов Гиннеса, присутствовавший на мероприятии, зафиксировал новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен курортным комплексом Atlantis The Palm в Дубае в 2017 году, тогда вес икры составил 50,08 килограмма.