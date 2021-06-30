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В Китае произвели самую большую в мире банку черной икры
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Китайская компания Kaluga Queen установила новый рекорд Гиннесса, представив самую большую в мире банку черной икры весом 62,9 килограмма, сообщает информационный портал Sina. Как... ПРАЙМ, 30.06.2021
рекорд, потребительский рынок, китай, черная икра, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Китайская компания Kaluga Queen установила новый рекорд Гиннесса, представив самую большую в мире банку черной икры весом 62,9 килограмма, сообщает информационный портал Sina.
Как отмечается в сообщении, в ходе пресс-конференции в Шанхае компания представила контейнер с черной икрой, выполненный в форме золотого яйца. Вес икры составил 62,9 килограмма. Официальный представитель Книги рекордов Гиннеса, присутствовавший на мероприятии, зафиксировал новый мировой рекорд.
Предыдущий рекорд был установлен курортным комплексом Atlantis The Palm в Дубае в 2017 году, тогда вес икры составил 50,08 килограмма.