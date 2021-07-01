МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Система прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ для внутреннего потребления в России, с 1 июля заработала в России в полную силу: импортерам и продавцам теперь придется представлять в налоговую службу дополнительные документы, зато властям будет проще бороться с контрафактом и "серым" импортом. Карту "Мир" будет принимать большее число российских магазинов

Система обеспечит полный контроль за движением товаров от границы до розницы. Пока это касается не всех товаров, а только тех, что вошли в специальный перечень: это детские коляски и кресла безопасности, холодильники, морозильники и морозильное оборудование.

При этом речь не о маркировке, когда под контроль попадает каждая единица товара, а лишь о прослеживаемости движения – то есть контроль ведется по документам за целой ввезенной партией. Поэтому для граждан ничего не изменится, а бизнес будет сдавать налоговикам отчёты об операциях с подконтрольными товарами и выставлять счета-фактуры с новыми реквизитами.

Впрочем, у предприятий было достаточно времени, чтобы подготовиться и протестировать систему: эксперимент по прослеживаемости проводился в России в течение двух лет.

Система прослеживаемости распространяется на все организации и предпринимателей, независимо от того, какой режим налогообложения они используют.