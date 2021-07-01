МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российские производители молока должны будут поднять отпускные цены на свою продукцию на 7-10% к осени текущего 2021 года. Как пишет РБК, это нужно для сохранения рентабельности. Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей

Об этом изданию сообщил гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев.

В свою очередь гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов пояснил, что рост цен на молоко в этом году не покрывает затрат бизнеса на производство.

Как сообщил изданию источник в одной из компаний-производителей, в 2021 году уже есть все предпосылки для роста цен на молочную продукцию.

Другие участники рынка сообщили, что либо уже повысили цены, либо собираются это сделать.