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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210701/834081244.html
Производители предупредили о росте цен на молоко к осени
Потребрынок
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Российские производители молока должны будут поднять отпускные цены на свою продукцию на 7-10% к осени текущего 2021 года. Как пишет РБК, это нужно для сохранения рентабельности... ПРАЙМ, 01.07.2021
цены на продукты, молоко, экономика, россия, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российские производители молока должны будут поднять отпускные цены на свою продукцию на 7-10% к осени текущего 2021 года. Как пишет РБК, это нужно для сохранения рентабельности.
Об этом изданию сообщил гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев.
В свою очередь гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов пояснил, что рост цен на молоко в этом году не покрывает затрат бизнеса на производство.
Как сообщил изданию источник в одной из компаний-производителей, в 2021 году уже есть все предпосылки для роста цен на молочную продукцию.
Другие участники рынка сообщили, что либо уже повысили цены, либо собираются это сделать.