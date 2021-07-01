МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Введение в Москве QR-кодов для посещения точек общественного питания может спровоцировать рост доли свободных помещений в торговых центрах (ТЦ), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на консультантов рынка недвижимости. США столкнулись с неожиданными препятствиями в восстановлении экономики

Рост доли пустующих площадей в ТЦ столицы до 10% к концу текущего 2021 года предрекли в консалтинговой компании CBRE.

При этом Knight Frank прогнозируют рост вакантных помещений до 12-14%.

Одна из основных причин: ограничительные меры, которые власти города ввели в отношении рестораторов в условиях возросшего уровня заболеваемости COVID-19.

Партнер Colliers Анна Никандрова ожидает приостановку работы части ресторанов во избежание операционных убытков.

Кафе в торговых центрах не имеют веранд, где гости могут поесть без QR-кодов или без наличия отрицательного ПЦР-теста. Из-за этого заведения в ТЦ потеряли больше клиентов, чем рестораны, которые расположены на первых этажах зданий и имеют веранды.

Речь идет о снижении количества гостей точек общепита на 90%.

Для сохранения арендаторов, считают специалисты отрасли, собственники объектов недвижимости будут вынуждены предложить им дисконт.

Бизнес-омбудсмен столичного ресторанного рынка Сергей Миронов отметил, что если хозяин ТЦ не освобождает от арендной платы на месяц, то точку необходимо закрывать.