Россияне снова начали экономить на еде
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В мае в России потребление граждан перестало расти, пишет "Коммерсант".
Расходы россиян, вероятнее всего, в июне перейдут к снижению, отмечает издание.
По оценкам Росстата, в апреле рост зарплат в годовом выражении составил 7,8%, но более показательна динамика реальных зарплат с учетом сезонности.
Как отмечает "Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" (ЦМАКП), среднемесячный прирост реальных зарплат в стране снизился в апреле до 0,7% после 0,9% за март и 1,1% за февраль.
В ЦМАКП добавили: потребительские расходы граждан снизились на 1% за май.
"Причины — вероятно, очень невысокий рост зарплат в мае, сильная продовольственная инфляция и переезд людей на дачи на дополнительных выходных", — рассуждает автор расчетов Игорь Поляков.
Помимо этого, люди снова начали экономить на еде в пользу покупок непродовольственных товаров длительного пользования.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210701/834083256.html