МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В мае в России потребление граждан перестало расти, пишет "Коммерсант". Смертность пациентов с COVID в России вновь обновила максимум

Расходы россиян, вероятнее всего, в июне перейдут к снижению, отмечает издание.

По оценкам Росстата, в апреле рост зарплат в годовом выражении составил 7,8%, но более показательна динамика реальных зарплат с учетом сезонности.

Как отмечает "Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" (ЦМАКП), среднемесячный прирост реальных зарплат в стране снизился в апреле до 0,7% после 0,9% за март и 1,1% за февраль.

В ЦМАКП добавили: потребительские расходы граждан снизились на 1% за май.

"Причины — вероятно, очень невысокий рост зарплат в мае, сильная продовольственная инфляция и переезд людей на дачи на дополнительных выходных", — рассуждает автор расчетов Игорь Поляков.

Помимо этого, люди снова начали экономить на еде в пользу покупок непродовольственных товаров длительного пользования.