МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 3 июля разрешает поставки продукции четырем белорусским предприятиям, в том числе — одному из известных производителей сгущенного молока, следует из материалов ведомства.

Россельхознадзор указывает, что ограничения на поставки сняты по итогам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с вице-премьером Белоруссии Александром Субботиным. В повестке переговоров были вопросы двустороннего сотрудничества в сфере АПК и поставок продукции из Белоруссии в Россию.

"По итогам переговоров, а также с учетом гарантии белорусской стороны и предоставленных материалов принято решение об отмене с 3 июля 2021 года временных ограничений на поставки в Россию продукции с четырех белорусских предприятий", — говорится в сообщении.

В этом списке — одно из крупнейших предприятий белорусской молочной промышленности, ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат", где среди молочных консервов выпускается популярное в России сгущенное молоко. Впервые ограничения на поставки продукции комбината были введены в 2016 году.

Затем, по отдельным видам, они постепенно снимались — например, по сыру в декабре 2019 года; теперь, с учетом текущего открытия поставок, сняты все запреты, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, ограничения отменены для ЗАО Агрокомбинат "Заря", а также для производственного цеха ОАО "Молоко" в городе Новолукомль и производственной площадки агрокомбината "Дзержинский" в деревне Дворище.

"Указанная продукция должна быть выработана с 3 июля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", — указывает ведомство.