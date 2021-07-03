МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Спрос на товары для домашних праздников у россиян вырос в 2,4 раза в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с введенными ограничениями при посещении кафе и ресторанов, рассказал РИА Новости крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries.

С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

"Из-за ограничений при посещении кафе и ресторанов россияне стали гораздо больше отмечать дни рождения и семейные праздники дома и в загородных домах. В июне 2021 года продажи товаров для домашних вечеринок выросли в 2,4 раза в штуках год к году", — говорится в сообщении.

Так, лазерные проекторы для создания диско-атмосферы в домашних условиях, как заметили аналитики ритейлера, стали популярнее в июне в 3,5 раза, а портативные караоке-микрофоны, которые работают вместе со смартфонами, — почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Минздраву неизвестно, насколько вакцинация защищает от передачи COVID-19

В Wildberries также отмечают рост продаж товаров для самостоятельного декора загородных домов — светодиодные фигуры стали популярнее почти в 8,8 раза, мишура — в 9,9 раза, а гирлянды — в 2,5 раза.

"Значительно вырос спрос и на различные аксессуары для отдыха на природе: продажи одноразовой посуды выросли на 176% в штуках год к году. А для красивого завершения вечера россияне купили на 141% больше небесных фонариков, чем в прошлом году", — добавили в сообщении.