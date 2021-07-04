МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Заморозка цен на продукты в России, которую ранее принимал российский кабмин в конце 2020 года, не имеет долгосрочной пользы, заявил в беседе с РБК президент "Мираторга" Виктор Линник.

"Когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен — на то же масло подсолнечное по всей цепочке, не будет там мотива развиваться. Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена", — отметил миллиардер.

Он подчеркнул, что меры, предпринятые властями, были тактическим решением. Оно было связано с пандемией коронавируса.

Линник отметил, что вместо заморозки цен на продукты, правительству стоит поддерживать бедные слои населения.

Он добавил, что также стоит поднять зарплаты российским работникам. В частности, за счет сокращения квот на ввоз иностранной рабочей силы.