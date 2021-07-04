МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Товары для спорта, отдыха, здорового образа жизни, одежда и аксессуары пользуются наибольшей популярностью у россиян в летние месяцы, рассказал РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

"Российские покупатели предпочитают оборудование для домашних тренировок, суперфуды (спирулина, витграсс, тмин, матча, хлорелла, зеленая гречка и другие), а также полезные заменители привычных продуктов (например, растительное молоко вместо традиционного коровьего)", — сообщил эксперт.

По его словам, пандемия коронавируса хоть и повлияла на потребительские привычки россиян, но главные тренды остались прежними — с начала летнего сезона и до сентября растут продажи пляжных товаров, одежды и аксессуаров. "За второй квартал 2021 года мы снова увидели рост сегмента "одежда и обувь" – он вырос на 400% в сравнении с первым кварталом. Летом путешественники склонны обновлять и свои главные аксессуары – чемоданы для себя и детей", — указал Тарасов.

Он отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой у россиян высок интерес к вылазкам на природу и на дачу. "Из дачных товаров россияне охотнее всего покупают семена и удобрения, инструменты для сада, мангалы, гамаки, товары для декора сада и дачного участка. И если раньше такими товарами интересовались в основном люди старшего поколения, то сейчас средний возраст покупателя дачных товаров — 25+", — рассказал эксперт. Глава "Мираторга" высказался против заморозки цен

Самыми распространенными товарами для отдыха за городом являются палатки, мебель и аксессуары для кемпинга (столы и стулья, фонари, посуда, спальные мешки), мангалы и оборудование для длительных пеших прогулок в лесу или в горах, добавил Тарасов.

"Осознавая кратковременность теплой летней погоды, жители России стремятся по максимуму насладиться летом и не склонны экономить на товарах для отдыха", — заключил эксперт.