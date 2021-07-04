МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали чаще оплачивать ветеринарные услуги, но реже покупают зоотовары, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования аналитики изучили обезличенные данные о динамике количества и средних чеков операций по оплате зоотоваров и ветеринарных услуг, совершенных по всем картам банка за пять месяцев 2021 года, а также пять месяцев 2020 года. Отдельно была изучена статистика в зависимости от возраста и гендера клиентов.

"Россияне готовы тратить на здоровье питомцев более крупные суммы. Так, с января по май 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года общее количество операций по оплате ветеринарных услуг выросло на 23%. При этом количество покупок в зоомагазинах снизилось на 9%", — подсчитали авторы исследования. Аналитик рассказал о том, что будет с рублем на следующей неделе

При этом выяснилось, что траты в ветеринарных клиниках выше, чем в магазинах, и общий средний чек — 1 703 рубля (за год вырос на 6%) против 1 005 рублей (вырос на 1%). Любопытно, что женщины чаще совершают покупки по картам в сегменте "домашние животные", но при этом на более низкие чеки, чем мужчины. Так, за исследуемый период женщины на 44% чаще мужчин оплачивали услуги ветеринарных клиник и на 43% также чаще покупали зоотовары.

В магазинах для животных мужчины в среднем тратят больше женщин, их чеки на покупки выше: 1 065 рублей против 963 рублей. А вот на здоровье питомцев они готовы платить практически идентичные суммы: 1 705 рублей – мужчины и 1 701 рубль – женщины.