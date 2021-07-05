МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Вера Ганзя рассказала о способе снизить цены в России по советской системе. Она рассказала об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва". Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле

Ганзя считает, что следует вернуться к советской системе не только в регулировании цен, но еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям. Она подчеркнула, что "пример СССР не самый плохой и надо стремиться к регулированию цен, при котором стоимость товаров снижается, а не растет".

Помимо этого, Ганзя добавила, что следует изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей, а также "обуздать их аппетиты". При попытке ценового регулирования предприятия пытаются не продавать товары какое-то время, сменить профиль или рассматривают более перспективные рынки за границей, объяснила она.

При этом она охарактеризовала как "безнравственный" рост цен на товары первой необходимости и призвала представителей бизнеса научиться самим сдерживать свои аппетиты.