МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет маркировки "шампанским" продукции Moet Hennessy, заявил, что закон принят и должен выполняться, власти же будут всячески поддерживать российское виноделие.

Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщило, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.

"Это же такая история совсем давняя с названиями. История во многом еще шла из советских времен. Я бы, наверное, от каких-то детальных комментариев здесь бы задержался. Закон принят, он должен выполняться", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, нет ли в Кремле ощущения, что подобные ограничения являются доведением до абсурда. Акции "Абрау" обновили максимум за месяц на новостях о шампанском

Кроме того, пресс-секретарь президента также отметил, что "российское виноделие — это действительно отрасль нашей экономики, которая очень быстро и качественно развивается, несмотря на все кризисные моменты.

"Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс, он очень сложный, технологически растянут по времени. Но тем не менее, эта отрасль хорошо развивается. И, конечно, она должна и будет всячески поддерживаться", — добавил Песков.