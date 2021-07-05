ПАРИЖ, 5 июл — ПРАЙМ. Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию в связи новым принятым законом.

Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.

"Мы считает это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо", — сказал РИА Новости Шатийон, комментируя новый российский закон.

Отвечая на вопрос, могут ли быть приостановлены поставки французского шампанского из-за нового закона в РФ, он сказал: "В данный момент об этом рано говорить. Но я могу сказать, что это не исключено".

По его словам, французские производители сейчас детально изучают новый российский закон и будут анализировать его последствия.

"На протяжении 20 лет мы ведем дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское). И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменение этого закона",- подчеркнул Шатийон. Песков о Moet Hennessy: закон должен выполняться

Он напомнил, что российский рынок является значимым для Франции.

"Рынок России был очень большим до революции (Октябрьской революции — ред.), был одним из первым рынков (сбыта). Естественно, после революции все прекратилось. Но на протяжении последних нескольких лет этот этот рынок вновь развивается. Сегодня этот рынок занимает 15-е место. И мы очень привязаны к этому рынку. Существуют тесные связи между Россией и регионом Шампань", — указал гендиректор профсоюза.