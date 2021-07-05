БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия выступает против "закона о шампанском" в России, считая, что поправки могут по ударить по поставкам вин, заявила представитель пресс-службы ЕК на брифинге.

В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".

Представитель пресс-службы ЕК при этом неоднократно отметила, что закон ещё не принят в России.

"Мы знаем о законопроекте в России по алкогольным и винным (напиткам — ред.). Он будет иметь значительное влияние на винный экспорт. Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить своё несогласие и опасения по поводу этого проекта. Он ещё не принят, это ещё законопроект. Мы сделаем все необходимо, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги, если он вступит в силу. Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесёт нашему винному экспорту", — сказала представитель ЕК. Союз домов шампанского Франции не исключил приостановку поставок в Россию

"У нас не было времени глубоко изучить этот законопроект. И я не могу сейчас сказать точно, какими могут быть последствия. Однако мы очень обеспокоены этим проектом, и все необходимые шаги будут предприняты, если он будет принят", — ответила она на вопрос, какие ЕК может предпринять действия в связи с этими поправками.