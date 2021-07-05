ПАРИЖ, 5 июл — ПРАЙМ. Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым российским законом, подтвердила РИА Новости директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

Ранее гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон в беседе с РИА Новости не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию в связи новым принятым законом. Он также сообщил, что организация будет просить дипломатов Франции и ЕС мобилизовать усилия, чтобы добиться изменения российского закона, который французские виноделы считают недопустимым.

"Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", — сообщила Грималь. Песков о Moet Hennessy: закон должен выполняться

Согласно копии письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", принятыми в пятницу. Закон уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.