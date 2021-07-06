МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрели предложения о снижении цен в магазинах по советской системе, предложенный ранее в нижней палате парламента. В ПФР назвали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ФАС, российское правительство может регулировать цены на социально значимые продукты.

"Предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора", — отметили в ФАС изданию.

При этом там пояснили, что для стабилизации цен применяются другие меры. Например:

повышенные ставки вывозных таможенных пошлин,

соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями,

субсидирование производителей.



Также власти могут вводить в стране меры антимонопольного регулирования.