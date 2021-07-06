2021-07-06T08:26:56+03:00
2021-07-06T08:26:56+03:00
2021-07-06T08:26:56+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210706/834119585.html
ФАС оценила способ снизить цены в России по советской системе
Потребрынок
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрели предложения о снижении цен в магазинах по советской системе, предложенный ранее в нижней палате парламента. Как пишет РБК со... ПРАЙМ, 06.07.2021
продукты, цены на продовольствие, фас, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрели предложения о снижении цен в магазинах по советской системе, предложенный ранее в нижней палате парламента.
Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ФАС, российское правительство может регулировать цены на социально значимые продукты.
"Предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора", — отметили в ФАС изданию.
При этом там пояснили, что для стабилизации цен применяются другие меры. Например:
- повышенные ставки вывозных таможенных пошлин,
- соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями,
- субсидирование производителей.
Также власти могут вводить в стране меры антимонопольного регулирования.