МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Сразу три игрока заявили о желании купить сеть продовольственных супермаркетов Morrisons, которая работает на территории Великобритании. О "битве" за ритейлера сообщает агентство Bloomberg. Как изменится материнский капитал в ближайшие три года

5 июля о намерении купить Morrisons заявила инвестиционная Apollo Global Management (основана в 1990 году финансистом со скандальной репутацией Леоном Блэком). Сумма предложения не разглашается.

При этом агентству стало известно, что это уже третье за последние несколько недель предложение купить сеть.

3 июля Morrisons отклонила предложение о покупке от инвестиционного консорциума во главе с Fortress Investment Group: предлагалась покупка контрольного пакета акций за 6,3 миллиарда фунтов ($8,7 миллиарда).

Еще одним претендентом купить Morrison выступает инвесткомпания Clayton Dubilier&Rice. Ее предложение на 5,5 миллиарда фунтов тоже было отклонено, но в совокупности с другими создало спрос на акции ритейлера.

За несколько дней в конце июня и начале июля бумаги сети выросли в цене на 12%.