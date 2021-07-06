2021-07-06T09:02:27+03:00
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https://1prime.ru/consumer_markets/20210706/834120008.html
В Великобритании началась "битва" за супермаркеты
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Сразу три игрока заявили о желании купить сеть продовольственных супермаркетов Morrisons, которая работает на территории Великобритании. О "битве" за ритейлера сообщает агентство... ПРАЙМ, 06.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Сразу три игрока заявили о желании купить сеть продовольственных супермаркетов Morrisons, которая работает на территории Великобритании. О "битве" за ритейлера сообщает агентство Bloomberg.
5 июля о намерении купить Morrisons заявила инвестиционная Apollo Global Management (основана в 1990 году финансистом со скандальной репутацией Леоном Блэком). Сумма предложения не разглашается.
При этом агентству стало известно, что это уже третье за последние несколько недель предложение купить сеть.
3 июля Morrisons отклонила предложение о покупке от инвестиционного консорциума во главе с Fortress Investment Group: предлагалась покупка контрольного пакета акций за 6,3 миллиарда фунтов ($8,7 миллиарда).
Еще одним претендентом купить Morrison выступает инвесткомпания Clayton Dubilier&Rice. Ее предложение на 5,5 миллиарда фунтов тоже было отклонено, но в совокупности с другими создало спрос на акции ритейлера.
За несколько дней в конце июня и начале июля бумаги сети выросли в цене на 12%.