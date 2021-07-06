МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ассоциация "Русбренд", объединяющая ведущих российских и международных производителей пищевой продукции и товаров первой необходимости, просит мэра Москвы Сергея Собянина продлить на месяц срок вакцинации сотрудников, говорится в письме "Русбренда" (есть в распоряжении РИА Новости).

"Просим Вас рассмотреть возможность о продлении сроков организации проведения профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности работников до 15 августа 2021 года включительно, и продлении сроков предоставления сведений о вакцинации сотрудников до 25 августа 2021 года. Либо принять решение о неприменении санкций до 15 августа 2021 года в отношении работодателей, которые не успеют выполнить требования о 60% вакцинации к 15 июля 2021 года", — говорится в обращении.

Постановление мэра Москвы обязывает руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей города, работающих в области общепита, торговли, услуг и транспорта, в срок до 15 июля организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной. Стало известно, где предпочитают покупать квартиры россияне

"Русбренд" подчеркивает, что компании предпринимают все необходимые действия в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса. Однако, по данным ассоциации на 1 июля, в связи с высоким спросом запись на вакцинацию в медицинских учреждениях Москвы растянулась до августа, а количество доступных вакцин заметно сокращается.

"Эти два фактора, совместно с серединой лета и отпускным сезоном, делают затруднительным возможность выполнения работодателями требования о вакцинации первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", — говорится в обращении.