МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку российской сети супермаркетов Billa, закрытие сделки ожидается 2 августа, сообщила компания. FMCG-компании Москвы просят еще месяц для вакцинации сотрудников

"МКПАО "Лента"… объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО "Лента" получила согласие Федеральной антимонопольной службы России на покупку сети супермаркетов Billa Russia GmbH через приобретение в собственность 100% долей в уставном капитале ООО "Билла Риэлти" и ООО "Билла" ("Билла Россия"). Закрытие сделки ожидается 2 августа 2021 года", — говорится в сообщении.