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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210706/834122776.html
"Лента" получила одобрение ФАС на покупку российской сети Billa
Потребрынок
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Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку российской сети супермаркетов Billa, закрытие... ПРАЙМ, 06.07.2021
фас, слияния и поглощения, ритейлер лента, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку российской сети супермаркетов Billa, закрытие сделки ожидается 2 августа, сообщила компания.
"МКПАО "Лента"… объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО "Лента" получила согласие Федеральной антимонопольной службы России на покупку сети супермаркетов Billa Russia GmbH через приобретение в собственность 100% долей в уставном капитале ООО "Билла Риэлти" и ООО "Билла" ("Билла Россия"). Закрытие сделки ожидается 2 августа 2021 года", — говорится в сообщении.