ПАРИЖ, 6 июл — ПРАЙМ. Франция анализирует новый российский закон, регулирующий маркировку шампанского, в ближайшее время намерена обсудить ситуацию с Россией и на уровне ЕС, чтобы защитить интересы французских производителей, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.

Министр надеется, что диалог позволит урегулировать ситуацию.

"(Министр сельского хозяйства) Жюльен Денорманди и (министр-делегат по вопросам торговли) Франк Риестер очень внимательно следят за последствиями этого документа, который мы сейчас анализируем… Как только у нас будет понимание обо всех ограничениях, мы прореагируем в ближайшие дни на двустороннем уровне в отношениях с Россией, но также на европейском уровне, чтобы защитить интересы наших производителей", — сказал Ле Дриан, выступая в Нацсобрании Франции во вторник.

Он отметил, что если будет установлено нарушение правил Всемирной торговой организации (ВТО) со стороны России, то не исключены последствия. "Я надеюсь, что диалог позволит урегулировать эту ситуацию", — заявил французский министр.

В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".

Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy заявила о решении приостановить поставки шампанского в Россию в связи с законом. Европейская страна подвела итоги эксперимента с "четырехдневкой"

В понедельник комитете вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия для того, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.