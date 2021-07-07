МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россияне увеличили покупки отечественной косметики, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров "СберМаркет": так, по итогам второго квартала доля российской продукции в общих заказах косметики в сервисе составила уже 20%. Дерматолог рассказала, какая косметика вызывает зависимость

"По итогам второго квартала 2021 года спрос на российские косметические средства вырос на 54% в денежном выражении, на 71% — в заказах, в сравнении с первым кварталом 2021 года", — сообщили в компании. При этом рост продаж всей косметики в ритейлерах в апреле-июне составил 18% в выручке и 60% в заказах по сравнению с январем-мартом.

В результате по итогам второго квартала доля российских косметических товаров в общих заказах косметики в "СберМаркете" составила 20% против 10% в первом квартале. В целом оборот от продажи косметических средств в "СберМаркете" в России по итогам второго квартала составил почти 360 миллионов рублей.

Среди российских косметических товаров пользователи сервиса чаще всего выбирали крем для рук, ватные диски, скраб для тела, крем-мыло, расслабляющую соль для ванн, матирующие салфетки для лица и лосьон-тоник для лица и шеи.

В пресс-службе "СберМаркета" отметили, что высокий спрос на российскую косметику связан с привлекательной ценой в сочетании с высоким качеством отечественной продукции.

"Кремы стали особенно востребованы в период COVID-19, когда людям приходится часто обрабатывать руки антисептиком, высушивающим кожу"", — добавили в компании.