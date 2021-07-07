Раскрыты популярные уловки для обмана покупателя в магазинах
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Уловки, которые используются продавцами в российских магазинах, перечислило издание "Главред".
В тексте со ссылкой на материалы Obozrevatel ракрываются популярные уловки для обмана покупателей.
Вероятность обмана в магазинах возрастает, если на момент покупки товара покупатель находится в нетрезвом состоянии либо разговаривает по мобильному телефону.
Также риск возрастает в ситуации, когда в тележке большое количество покупок.
Издание называет четыре способа обмана покупателя.
- Лишний товар в чеке. С такой ситуацией можно столкнуться, если кассир хочет что-то приобрести, но не планирует сам оплачивать эту покупку. В таком случае он может попытаться добавить лишний товар в чек покупателя.
- Другой способ обмана — замена одной купюры на другую. Например, если клиент отдает одну купюру, а кассир ему дает сдачу, как будто изначально у этой купюры был другой номинал.
- Третий способ может эффективно сработать в крупных торговых сетях. Здесь в момент расчета кассир говорит, что у него якобы нет сдачи — и не додает покупателю от 30 до 70 копеек. Часто покупатель не придает этой сумме значения, но за месяц таких покупателей будет много, а это значит, что копейки "рубль сберегут".
- Также иногда в магазинах можно встретить разные цены на полке и на кассе. В этой ситуации нужно, согласно законодательству, просить оплаты товара по цене из торгового зала.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210707/834133179.html