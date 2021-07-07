МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Уловки, которые используются продавцами в российских магазинах, перечислило издание "Главред". Европе предложили заплатить миллиарды за спасение планеты

В тексте со ссылкой на материалы Obozrevatel ракрываются популярные уловки для обмана покупателей.

Вероятность обмана в магазинах возрастает, если на момент покупки товара покупатель находится в нетрезвом состоянии либо разговаривает по мобильному телефону.

Также риск возрастает в ситуации, когда в тележке большое количество покупок.

Издание называет четыре способа обмана покупателя.

Лишний товар в чеке. С такой ситуацией можно столкнуться, если кассир хочет что-то приобрести, но не планирует сам оплачивать эту покупку. В таком случае он может попытаться добавить лишний товар в чек покупателя.