МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на продукты в несетевой рознице РФ за июнь по сравнению с маем выросли на 1,2%, в годовом выражении — на 6,8%, а больше всего за месяц подорожали пельмени, майонез и газировка, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". Погодная аномалия может стать причиной увеличения стоимости молока

"По данным индекса Эвотора, в июне одним из самых подорожавших продуктов стали пельмени. Средняя цена на пельмени выросла за месяц на 3%, а за год — на 9%. Рост цен на этот продукт, скорее всего, связан с ростом цен на свинину", — сообщили в компании. Майонез и газированные напитки в июне подорожали на 3%; между тем, за год майонез подорожал на 30%, а лимонад и другие газированные напитки — только на 7%.

Цена на печенье, зефир и пастилу, на йогурты, кефир и мясные полуфабрикаты в "магазинах у дома" выросла по сравнению с маем на 2%, на растительное и сливочное масло, сливки, сметану, маргарин и крупы — на 1%. Пряники, конфеты, мармелад, соки, выпечка, молотый и растворимый кофе, вода и сосиски также подорожали на 1% к маю.

Цена на молоко, макароны, сыр, муку, рыбные пресервы, шоколад, какао и каши в мае не изменилась, а рис, творог и мюсли, согласно данным "Эвотора", подешевели на 1%.

Компания оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле. При расчете используется 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.