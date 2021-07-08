МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 28 июня по 4 июля вырос третью неделю подряд, но продолжил замедлять темпы — поднялся на 0,6 пункта и составил 83,1 пункта. В России подорожали пельмени и майонез

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюз83.8ивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос примерно по половине товаров из набора, лидером стали медицинские маски (на 3%, до 63 рублей). Также он увеличился по гречке (на 2%, до 88 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 83 рублей) и туалетной бумаге (на 1%, до 69 рублей). Снизился средний чек по перчаткам (на 2%, до 143 рублей) и антисептикам (на 1%, до 340 рублей), а по лимонам сохранился на прежнем уровне (59 рублей). Погодная аномалия может стать причиной увеличения стоимости молока

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,6 пункта и составил 83,1 пункта. Темпы роста индекса продолжают замедляться: три недели назад он подскочил на 3,4 пункта после семи недель снижения подряд, а на следующей неделе прибавил уже всего 1,1 пункта.

Аналитики "Платформы ОФД" обратили внимание, что для многих россиян период получения заработной платы выпал на следующий день после окончания исследуемого недельного периода — на понедельник, поэтому пока не заметно ощутимого изменения размера трат. По их данным, на прошлой неделе недельный рост объема продаж в денежном выражении в среднем составил всего 2%.