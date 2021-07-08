МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. За первое полугодие 2021 года россияне стали скупать золото. По большей части, пишет агзета "Известия", популярностью пользуются и ювелирные изделия, и монеты, и слитки. Китай приветствует увеличение доли юаня в ФНБ России

Всего с января граждане купили 11,8 тонны этого драгоценного металла.

В первом квартале 2021 года потребительский спрос на драгметаллы подскочил на 9% по отношению к январю-марту прошлого 2020 года.

Как отметил директор департамента развития инвестиционных решений и премиального бизнеса Росбанка Дмитрий Енуков, интерес россиян к золоту повысился на фоне волатильности рынков. А этот драгоценный металл традиционно считается одним из защитных активов.

По его мнению, в перспективе спрос на золото у россиян продолжится.

Также стоит ждать роста спроса на золото из-за дедолларизации российской экономики.

Напомним, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) отказался от доллара в структуре. Ранее на американскую валюту приходилось 35% ФНБ.