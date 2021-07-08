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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210708/834143190.html
Россияне скупили тонны золота
Потребрынок
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За первое полугодие 2021 года россияне стали скупать золото. По большей части, пишет агзета "Известия", популярностью пользуются и ювелирные изделия, и монеты, и слитки. Всего с... ПРАЙМ, 08.07.2021
новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. За первое полугодие 2021 года россияне стали скупать золото. По большей части, пишет агзета "Известия", популярностью пользуются и ювелирные изделия, и монеты, и слитки.
Всего с января граждане купили 11,8 тонны этого драгоценного металла.
В первом квартале 2021 года потребительский спрос на драгметаллы подскочил на 9% по отношению к январю-марту прошлого 2020 года.
Как отметил директор департамента развития инвестиционных решений и премиального бизнеса Росбанка Дмитрий Енуков, интерес россиян к золоту повысился на фоне волатильности рынков. А этот драгоценный металл традиционно считается одним из защитных активов.
По его мнению, в перспективе спрос на золото у россиян продолжится.
Также стоит ждать роста спроса на золото из-за дедолларизации российской экономики.
Напомним, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) отказался от доллара в структуре. Ранее на американскую валюту приходилось 35% ФНБ.