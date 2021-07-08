МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Евросоюз очень обеспокоен недавними поправками в российском законодательстве о виноделии и виноградарстве, который приведет к дефициту европейских продуктов в российских магазинах и ударит по российским потребителям, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Авторы законопроекта о винах объяснили понятие "российское шампанское"

"Европейский союз очень обеспокоен недавними поправками в нормативно-правовое регулирование виноделия в РФ. Я как посол Евросоюза в РФ считаю, что это произошло в контексте недобросовестного эмбарго против Евросоюза", — заявил посол в ходе брифинга.

По его словам, эти меры приведут к дефициту европейских продуктов в российских магазинах, и будут стоить российским потребителям "более 45 миллионов рублей в год".

"Каждый российский гражданин от этого страдает, поэтому я бы назвал эти поправки очередным выстрелом в ногу российского потребителя. Это будет стоить потребителям более 45 миллионов рублей в год", — сказал посол ЕС в России.

Он пояснил, что российские импортеры прекратили ввозить товары, защищенные географическими обозначениями, потому что они не соответствуют новому закону и не могут реализовываться в России по текущим декларациям соответствия.

"Это создаст дефицит в российских магазинах", — подчеркнул посол.

По его мнению, это было сделано "без консультаций с российскими импортерами, не говоря о европейских производителях".

Он добавил, что Евросоюз продолжит работать по этой мере вместе с европейскими производителями не только шампанского, но и других продуктов, так как целый ряд продуктов попал под эти меры.

"Проанализируем эти шаги в связи с обязательствами России в ВТО, чтобы исправлять ситуацию", — заверил Эдерер.