МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор планирует провести инспекции мест изготовления винной продукции за рубежом для подтверждения соответствия технологических процессов российским нормам, говорится в сообщении российского ведомства. Авторы законопроекта о винах объяснили понятие "российское шампанское"

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 8 июля провел переговоры в формате видеоконференции с главой Директората А генерального директората по сельскому хозяйству и сельскохозяйственному развитию Еврокомиссии Джоном Кларком. Глава российской службы указал, что в РФ были приняты изменения в законодательство, которые наделяют Россельхознадзор новыми контрольно-надзорными полномочиями в области виноградарства и виноделия.

"Одним из направлений деятельности ведомства после вступления в силу необходимой нормативной документации станет контроль на территориях иностранных государств соответствия технологии производства винодельческой продукции, ввозимой в Россию, установленным в стране правилам", — говорится в сообщении.

"Россельхознадзор подготовил и направил в страны-поставщики винодельческой продукции в РФ запросы на предоставление информации о действующих системах надзора за производством вина. Кроме того, предполагается проведение инспекций, в том числе в видеоформате, мест изготовления винной продукции для подтверждения соответствия технологических процессов российским нормам", — добавляет ведомство. ЕС обеспокоился поправками в российский закон о виноделии

Подобные меры будут распространятся на все государства мира, которые экспортируют вина в Россию. При этом Данкверт отметил, что Евросоюз является крупнейшим поставщиком вин в Россию. Так, экспорт европейских виноградных вин в 2020 году в денежном эквиваленте составил 752 миллиона долларов.

"На российский рынок было ввезено 223 миллиона литров вин из стран ЕС. Наибольший объем пришелся на Италию (93 миллиона литров), Испанию (67 миллионов литров), Францию (36 миллионов литров), Португалию (13 миллионов литров), Германию (7 миллионов литров)", — сообщает Россельхознадзор. Ведомство также указывает, что на сегодняшний день запрашиваемые службой материалы предоставлены только Чили и Португалией (не в полном объеме).