МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Спрос на отечественный виноград как сырье для винодельческой продукции способствует инвестиционной привлекательности отрасли, по мере насыщения рынка отечественным сырьем стоимость винограда и винодельческой продукции в РФ будет снижаться, заявили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Россельхознадзор хочет проверить производство вина за рубежом

Понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ, введено с 26 июня 2020 года, когда в стране вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии — базовый документ для отрасли. Согласно исследованию рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), цены на российское вино за 2021-2022 годы могут вырасти в среднем на 15-20% — в связи с подорожанием винограда, нехваткой отечественных саженцев и увеличением стоимости импортного посадочного материала.

"Дополнительный импульс отрасли придает действие закона "О виноградарстве и виноделии", который дал уникальные возможности отечественным предприятиям, производящим вино из российского винограда. В совокупности с поддержкой закладки виноградников и питомников, строительства и модернизации виноделен, а также экспорта закон стимулирует создание и развитие успешных винодельческих хозяйств в нашей стране", — сказали в пресс-службе.

Одно из следствий принятия закона — определенный рост стоимости винограда, обусловленный увеличением спроса на сырье: в текущих условиях, продолжили в пресс-службе, это, скорее, благоприятный фактор для притока инвестиций в отрасль и расширения производства. "По мере насыщения рынка отечественным сырьем и повышения конкуренции между производителями, ожидается снижение стоимости винограда и винодельческой продукции в России", — сообщили в пресс-службе министерства. Минсельхоз не ожидает значительного удорожания кормов

Там также напомнили, что в прошлом году общая площадь виноградных насаждений в РФ составила 96,8 тысячи гектаров, а в текущем году планируется заложить еще порядка 5 тысяч гектаров. "Валовый сбор винограда в 2020 году составил 682 тысячи тонн против 678 тысяч тонн годом ранее. В этом году ожидается сохранение положительной динамики производства", — сказали в пресс-службе.

НКР в своем исследовании отмечало, что в среднесрочной перспективе доля российских вин в продаже продолжит увеличиваться с текущих 58% в среднем на 1-2 процентных пункта ежегодно, а запрет на использование импортного виноматериала позволит контролировать соответствие количества винограда объёму винодельческой продукции и позитивно скажется на качестве российских вин.

По прогнозу экспертов, капзатраты и долговая нагрузка российских винодельческих хозяйств будут повышаться не менее чем на 10-12% в год в силу необходимости расширять площади под виноградниками, но это не несет угрозы рынку, с учетом заметного, на 31,4%, снижения совокупного долга в 2020 году после роста на 7,1% в 2019 году.