МОСКВА, 9 июля — ПРАЙМ. Производители рыбной гастрономии предупредили россиян о грядущем подорожании консервов и пресервов на 5-10% из-за роста стоимости сырья. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Эксперты считают, что на изменение цен может повлиять удорожание логистики, упаковки и идущей в переработку рыбы. "Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта", — рассказал коммерческий директор сети "Верный" Антон Бахарев. Ученые предупреждают о наступлении "невозможной" жары

В другой крупной торговой сети изданию подтвердили, что стоимость доставки рыбы из районов промысла до переработки растет. Расходы на обслуживание судов также увеличиваются, что приводит к росту себестоимости.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, в свою очередь, отметил, что лососевые за год в среднем подорожали на 30%, и нерка на Камчатке продается по 1,2-1,5 тысячи рублей за один килограмм, что сравнимо с ценой норвежского товарного лосося.

Между тем в Росрыболовстве считают, что предпосылок для роста стоимости пресервов и консервов нет. Во-первых, выросли объемы добычи тихоокеанской сельди, так как на ее промысел в большей степени был ориентирован флот в связи с введением Китаем ограничений на ввоз минтая. Во-вторых, уточняют в агентстве, на Дальнем Востоке начинает подходить к активной фазе лососевая путина, к 7 июля добыто более 41 тысяч тонн, что в пять раз превышает уровень 2019 года.