ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — ПРАЙМ. Красная икра исчезла из части крупных торговых центров Владивостока, цена килограмма на рынке доходит до девяти тысяч рублей, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Для многих горожан отсутствие красной икры на прилавках части крупных торговых центров и магазинов Владивостока оказалось полной неожиданностью: некоторые покупатели приходили в торговые центры именно за красной икрой и рыбой к Дню рыбака, но в итоге смогли отыскать лишь имитированную красную икру.

В магазинах торговой сети "Самбери" по проспекту Красного Знамени, улице Семёновской вообще не оказалось красной икры. "Магазины только недавно открылись, поэтому не все товары успели завезти", — рассказала РИА Новости одна из сотрудниц супермаркета.

В ТЦ "Тихоокеанский" в Ленинском районе Владивостока на полках остались лишь две последние баночки имитированной красной икры по цене 141 рубль за 130 граммов. "Буквально на днях закончилась настоящая красная икра, она была в банках по 130 граммов, стоила около 450 рублей", — рассказала агентству сотрудница. В магазине ТЦ "Реми", в этом же районе, красной икры также не оказалось в продаже.

В специализированных рыбных магазинах Владивостока икра закончилась лишь в нескольких торговых точках. "У нас икра была прошлого года, она уже закончилась, свежую икру горбуши ожидаем не раньше сентября, когда завершится лососевая путина", — рассказал агентству продавец.

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Средняя цена килограмма икры нерки в фирменных рыбных магазинах Владивостока составила от 5,9 тысячи рублей до 6,5 тысячи рублей, кижуча — 6 тысяч рублей и чавычи —7,5 тысячи рублей. Икра была расфасована в пластиковую тару по 250, 300 и 500 граммов, в таком виде ценник не особо "кусался". Лишь некоторые горожане сразу высчитывали стоимость икры за килограмм и после уже не скрывали своих эмоций.

Цена икры на рынке в Первореченском районе Владивостока оказалась самой высокой. Икра нерки нового улова стоила от 8,5 тысячи рублей до 9 тысяч рублей, чавычи — 8,5 тысячи рублей, кеты (прошлого года) — 4,8 тысячи рублей. Икра была расфасована в тару по 500 граммов, поэтому ценники выглядели не такими внушительными.

Всего два года назад икра во Владивостоке стоила почти в два раза дешевле — килограмм икры горбуши продавался от 2,2 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей, кеты — от 3 тысяч до 3,3 тысячи рублей, нерки — от 3,2 тысячи до 4 тысяч рублей.

По данным Росстата, стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб в России по итогам июня составила 4,84 тысячи рублей. Цены на красную икру за прошлый месяц выросли на 1,2% (в мае икра стоила 4,78 тысячи рублей за килограмм), а за год — на 33,4% (в июне прошлого года цена составляла 3,63 тысячи рублей за килограмм).