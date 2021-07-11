ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — ПРАЙМ. Ситуация с нехваткой красной икры и высокими ценами на нее нормализуется к осени, понижать цены на нее можно только с помощью увеличения предложения, для этого реализуется ряд программ, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Во Владивостоке цена красной икры поднялась до нескольких тысяч рублей

На Сахалине икру лососевых — горбуши и симы – сейчас продают по 10 тысяч рублей за килограмм. Дешевле стоит только икра прошлогоднего улова. Деликатес только появляется в торговых точках, так как путина только началась. В Приморье красная икра исчезла из части крупных торговых центров Владивостока, цена килограмма на рынке доходит до 9 тысяч рублей.

"Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая путина была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года еще не насытила рынки. В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят. С точки зрения цен – это вопрос спроса и предложения. Во все мире растет спрос на базовые товары. Искусственно регулировать эти вопросы сложно, это значит вмешиваться в рынок. Мы все выходцы из советской экономики, где искусственное регулирование приводило к дефициту. Самый верный способ понижать цены – увеличивать предложение", — сказал Чекунков.

По его словам, неплохо работает программа "квоты в обмен на инвестиции", обновляется рыболовецкий флот, строятся заводы на берегу, они сейчас все запускаются.

"Итогом должен быть более высокий вылов и более высокое производство икры. Соответственно насыщение местных рынков. Есть отличный проект по созданию рыбного рынка во Владивостоке и рыбных рынков по всему Дальнему Востоку. Есть хорошие проекты по рыбной бирже, поэтому приведение рыбохозяйственного комплекса в порядок идет полным ходом. И консолидация компаний в рамках достаточно сильных групп, которые здесь надолго, которые вложили миллиарды долларов, чтобы быть успешными, они заинтересованы в первую очередь, чтобы их рынок был успешен и насыщен", — добавил министр.