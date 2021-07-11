ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — ПРАЙМ. Ситуация с нехваткой красной икры и высокими ценами на нее нормализуется к осени, понижать цены на нее можно только с помощью увеличения предложения, для этого реализуется ряд программ, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Красная икра

Во Владивостоке цена красной икры поднялась до нескольких тысяч рублей

На Сахалине икру лососевых — горбуши и симы – сейчас продают по 10 тысяч рублей за килограмм. Дешевле стоит только икра прошлогоднего улова. Деликатес только появляется в торговых точках, так как путина только началась. В Приморье красная икра исчезла из части крупных торговых центров Владивостока, цена килограмма на рынке доходит до 9 тысяч рублей.

"Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая путина была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года еще не насытила рынки. В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят. С точки зрения цен – это вопрос спроса и предложения. Во все мире растет спрос на базовые товары. Искусственно регулировать эти вопросы сложно, это значит вмешиваться в рынок. Мы все выходцы из советской экономики, где искусственное регулирование приводило к дефициту. Самый верный способ понижать цены – увеличивать предложение", — сказал Чекунков.

По его словам, неплохо работает программа "квоты в обмен на инвестиции", обновляется рыболовецкий флот, строятся заводы на берегу, они сейчас все запускаются.

"Итогом должен быть более высокий вылов и более высокое производство икры. Соответственно насыщение местных рынков. Есть отличный проект по созданию рыбного рынка во Владивостоке и рыбных рынков по всему Дальнему Востоку. Есть хорошие проекты по рыбной бирже, поэтому приведение рыбохозяйственного комплекса в порядок идет полным ходом. И консолидация компаний в рамках достаточно сильных групп, которые здесь надолго, которые вложили миллиарды долларов, чтобы быть успешными, они заинтересованы в первую очередь, чтобы их рынок был успешен и насыщен", — добавил министр.