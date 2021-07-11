МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Стараясь спастись от жары, россияне заказали в интернете вдвое больше панам, чем в прошлом году, а продажи ведерок для льда возросли в десять раз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек Индекс" (checkindex.ru).

Согласно его информации, объем продаж мороженого за первую половину 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на четверть, а с мая текущего года вырос на 55%. При этом россияне отдали предпочтение мороженому по бюджетным ценам — средний чек в июне и начале июля не превышает 135 рублей, что на 2% ниже, чем в те же месяцы 2020 года. Роскачество рассказало, как уберечь ноутбук от перегрева в летнюю жару

Что же касается рейтинга прохладительных напитков, то там побеждают квас и газированная вода — их в июне-июле нынешнего года купили на 513% больше, чем в 2020-м.

Привычка к удаленке явно скорректировала поведение россиян в жаркую погоду: тем, кому лень выйти из дома за мороженым, теперь делают его сами. Об этом говорит рост спроса на аппараты для приготовления домашнего мороженого на 44%.

Но рекорд принадлежит ведеркам и формам для льда: первых закупили на 1100% больше, вторых — на 571%.

Кроме того, с наступлением жаркой погоды спрос на климатическую технику в магазинах увеличился примерно в два раза, а в интернете — втрое. Аналитики "Чек Индекса" рассказали "Известиям", что стремительный рост продаж вентиляторов, сплит-систем и кондиционеров начался во второй половине июня — как раз когда Центральная Россия погрузилась в зной. В июле жара продолжилась, и в первую неделю кривая спроса на климатическую технику по-прежнему тянется вверх.

Еще один хит продаж — автохолодильники. По данным аналитиков, популярность этого товара также выросла почти в три раза. Востребованы и мини-холодильников, которые удобно брать с собой в путешествия. Их продажи увеличились на 200%.