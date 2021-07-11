БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл — ПРАЙМ. Стоимость одного килограмма икры чавычи первой камчатской путины этого года в Благовещенске – 10 тысяч рублей, это более чем в два раза выше привычной для Амурской области, передает корреспондент РИА Новости. На Дальнем Востоке займутся проблемой роста цен на красную икру

В павильонах торговой сети "Дары Камчатки" красную икру продают в пластиковых банках по 0,5 килограмма по цене 5 тысяч рублей. Стоимость икры с Камчатки вылова 2020 года в этой же сети начиналась от 4 тысяч рублей за килограмм.

"Это икра первой путины этого года, меньше чем по полкилограмма не продаем, это заводская фасовка. Рыба и икра чавычи никогда не была дешевой, сейчас цена за килограмм икры на Камчатке начинается с 12 тысяч рублей", — рассказала РИА Новости продавец одного из павильонов торговой сети "Дары Камчатки".

Еще в нескольких торговых точках, как передает корреспондент РИА Новости, красной икры нет, по словам продавцов, привоз с Камчатки ждут во вторник.

По данным Росстата, стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб в России по итогам июня составила 4,84 тысячи рублей. Цены на красную икру за прошлый месяц выросли на 1,2% (в мае икра стоила 4,78 тысячи рублей за килограмм), а за год – на 33,4% (в июне прошлого года цена составляла 3,63 тысячи рублей за килограмм).