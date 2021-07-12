МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Московские рестораны смогут продавать свои блюда через площадку крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries, первым партнером компании стал "Бакинский бульвар", говорится в сообщении ритейлера.

"Сервис стал доступен жителям Москвы, в пределах МКАД, на первом этапе доставка осуществляется из сети ресторанов "Бакинский бульвар". В дальнейшем количество ресторанов и география доставки будут активно расширяться за счет присоединения новых партнеров", — сообщает компания.

Доставка будет осуществляться сервисными службами ресторанов самостоятельно: они получают информацию о заказах, после чего организуют логистику до покупателей в рамках заранее выбранной территориальной зоны.

В пресс-службе Wildberries обратили внимание на непростую ситуацию в сегменте общественного питания из-за роста числа заболеваний коронавирусом. "Поэтому решили ускорить запуск нашего совместного проекта с ресторанами, среди которых немало представителей малого бизнеса, чтобы оказать им поддержку", — добавили в компании. Россияне назвали места для идеального отпуска

Экспресс-доставка скоропортящихся и замороженных продуктов, а также цветов на Wildberries стартовала во второй половине мая текущего года, в свою очередь продажи продуктов питания ритейлер развивает с 2018 года.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 15 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).